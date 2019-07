Potrebbe essere l’Atalanta il primo avversario della Juventus. Questa la previsione dei trader di Stanleybet a poche ore dai sorteggi che definiranno il calendario della Serie A. Sarebbe un inizio particolarmente insidioso per i Campioni d’Italia, data la caratura dei nerazzurri, che qualche mese fa hanno eliminato proprio la Juventus dalla corsa alla Coppa Italia con un nettissimo 3-0. La possibilità che si incontrino alla prima giornata è data a 6,50, alla pari con l’opzione Lazio, altro match da prendere con le molle. Date a 15 altre combinazioni. A giudicare dalle quote, riporta Agipronews, possibili alla prima giornata un Lazio-Inter (6,00), un Inter-Torino (6,50), un Atalanta-Napoli (5,50). Si può giocare anche sul primo big match del campionato, ovvero l’incrocio tra Milan, Inter, Juventus e Napoli. Tutte le combinazioni sono date a 5,55. Quale sarà invece il primo derby? Anche qui quote uguali, 3,75, per Juve-Toro, Roma-Lazio, Milan-Inter e Samp-Genoa. L’anno scorso arrivò per primo il derby romano, alla 7ª giornata