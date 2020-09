Leonardo Bonucci, a Rai Sport, commenta il pareggio tra l'Italia e la Bosnia.



COME L'ANDATA - "Sì, è stata la stessa partita. Sapevamo che c'avrebbero aspettato a uomo e potevano farci male sulle palle inattive e sulle ripartenze. Sfortunati sul gol preso, poi frenesia nel trovare il gol. Serviva pazienza, allargare il gioco e cercare l'1 vs 1 sugli esterni. Difficile dopo 10 mesi, ma volevamo la vittoria. Essendo la prima partita della nuova stagione non siamo brillantissimi. Ora ad Amsterdam per giocarcela".



IL CARATTERE - "C'è carattere? Come detto, è l'aspetto più importante, la squadra ha voglia di continuare sulla strada di 10 mesi fa. Peccato non aver vinto, ma bicchiere mezzo pieno per il recupero".



DZEKO - "Edin grande giocatore, di livello mondiale. Ha fisico, tecnica, lettura di gioco. Mette in difficoltà qualsiasi linea difensiva, quella che ha avuto a tu per tu col portiere".



TIFOSI - "Spero di rivederli. Il calcio sono i tifosi, la parte passionale, che accende gli animi. Mancano come il pane a tavola".