"Dallo sgabello di Monza al trono di Nations League". Così la Gazzetta dello Sport titola su Leonardoha restituito adun giocatore "tirato a lucido e rigenerato nel morale", dopo le due vittorie su due in Nazionale e la conquista della Final Fout di Nations League. Bonucci è arrivato a 118 presenze, è al quarto posto solitario, dietro a Buffon, Cannavaro e Maldini. Il capitano ne ha messa di strata nel suo bagaglio.Ma l'euforia potrà essere contagiosa, e magari aiuterà anche a mischiarsi con quella di Dusan Vlahovic. Non può esserci vera ripartenza senza il miglior Dusan, racconta il quotidiano. Dopo il gol in nazionale, proprio in faccia ad Haaland e su assist di Kostic, la Juventus ha due buone notizie con cui rialzarsi. Ora serve l'ultimo step: mantenere altissimo quest'umore, che può fare la differenza come i recuperi di Locatelli e Rabiot. Il francese, soprattutto, può strappare e riempire il vuoto tra centrocampo e attacco.