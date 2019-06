Leonardo Bonucci e la Juve: riflessioni in corso sul futuro. In questi giorni i bianconeri programmano il prossimo anno, muovendosi per i colpi in entrata ed uscita, con il nome del difensore centrale ancora al centro. Quel Leonardo Bonucci che, un anno dopo dopo il suo ritorno, potrebbe lasciare di nuovo la Juventus. Il Psg sta provando a convincerlo e, secondo La Repubblica, ha messo sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport, Bonucci negli scorsi giorni ha ricevuto una telefonata da Sarri, in cui il tecnico avrebbe spiegato che, nonostante l'arrivo di De Ligt, lo considera uno dei pilastri della sua Juve.