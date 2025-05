Getty Images

Bonucci verso la Kings League: contatti con la squadra di Fedez, ecco quando potrebbe esordire

38 minuti fa



Leonardo Bonucci si prepara a debuttare in Kings League? Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, l'ex difensore della Juventus potrebbe fare il suo esordio nella competizione con la squadra dei Boomers, formazione presieduta da Fedez, pronta a mettere a segno un colpo di grande livello per questa fase finale.



Dopo aver preso parte ai Mondiali della Kings League l’ex centrale campione d'Europa con la Nazionale potrebbe dunque fare il suo esordio ai playoff della rassegna italiana. La data buona per il suo esordio potrebbe essere quella di sabato 10 maggio.