Spezia, Sampdoria, Villarreal, Salernitana, Inter. E lo spareggio contro la Macedonia per andare in Qatar. Non si può certo dire che la sfortuna abbia fatto saltare partite normali a Leonardo Bonucci, out per un infortunio al polpaccio riacutizzatosi dopo la partita contro l'Empoli dello scorso 26 febbraio, che già gli aveva fatto saltare il derby contro il Torino nella giornata precedente. In mezzo, un solo minuto giocato nell'inutile e amara esibizione contro la Turchia.



IL RITORNO - Ora però il peggio sembra alle spalle: dopo la panchina contro l'Inter, Bonucci sembra davvero vicino al ritorno in campo e per di più da titolare, contro il Cagliari. Il difensore della Juventus oggi si è allenato in gruppo e sembra completamente recuperato: oggi è già antivigilia del match e tutte gli indizi portano a una coppia centrale formata da lui e de Ligt sabato sera. Con Bonucci, Allegri recupera un difensore con caratteristiche uniche in fase di impostazione e la cui esperienza è decisamente mancata soprattutto in Europa.