Leonardo Bonucci non è mai stato così vicino a lasciare la Juventus come in questo momento. Il lungo tormentone estivo si potrebbe concludere a breve. Nella giornata di ieri c'è stato, che, riporta la Gazzetta dello Sport, è stato definito soddisfacente da entrambe le parti. A convincere Leo c'è la Champions League, competizione a cui il club tedesco parteciperà.con il vantaggio di rimanere in Italia. Il club biancoceleste però prima dovrebbe cedere Mario Gila (su cui c'è il Verona) per portare avanti l'operazione Bonucci. Per questo motivo, l'Union Berlino resta l'opzione più concreta. I tedeschi possono offrire 2 milioni netti all'anno, meno di quanto guadagna attualmente alla Juve. A Torino però sono disposti a pagare una parte dell’ingaggio sotto forma di incentivo all’esodo per facilitare l'addio.