Le trattative tra Leonardosono in corso, con nuovi contatti avvenuti tra le parti per cercare di raggiungere un accordo definitivo. Al momento, la Lazio è ancora in attesa e sta monitorando la situazione. Tuttavia, se le circostanze rimarranno invariate, il trasferimento del difensore italiano in Germania potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.