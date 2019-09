La Juve meno italiana di sempre. La squadra messa in campo da Maurizio Sarri al Wanda Metropolitano è stata 'studiata' come la formazione con meno giocatori italiani dell'intera storia della Juventus. Un fatto singolare, riportato nelle statistiche partita di Opta: l'unico azzurro che figurava tra le scelte di Maurizio Sarri, infatti, è stato Leonardo Bonucci, mentre tutti gli altri giocatori presenti al Wanda Metropolitano erano di nazionalità straniera. Un solco nella tradizione juventina, per un dato che fa riflettere e che si legge pure con l'infortunio di Chiellini e l'ultimo mercato - esclusivamente straniero - della Juventus.