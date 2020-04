Messaggio Instagram di Leonardo Bonucci: "Una Squadra così ha bisogno del supporto e del tifo di tutto il Paese. Complimenti alla FIGC per l’iniziativa #loscudettodecuore. Con tutti gli #Azzurri e le #Azzurre saremo fieri di scendere in campo a Bergamo e sostenere la raccolta fondi per gli ospedali in prima linea". Ennesimo gesto di vicinanza del difensore bianconero, sempre molto attento a tutti i temi sociali.