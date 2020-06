Sfoglia la GALLERY per vedere le immagini della giornata di Bonucci

Leonardo Bonucci e la moglie, Martina Zoev, sono stati protagonisti di un bel gesto benefico, nella giornata di oggi. La coppia, infatti, ha consegnato mascherine per la città di Torino, un tour itinerante che li ha portati in otto tappe differenti.. Una giornata piena, quindi, piena anche di sorrisi e ringraziamenti, come dimostrano le immagini che lo stesso Bonucci ha condiviso sul proprio profilo Instagram. Dopo le critiche ricevute durante il lockdown, per una contestata foto di compleanno con i genitori in casa , nel momento di massima tensione durante la fase 1, ecco che Bonucci ritorna sui social scansando ogni critica e dimostrando quanto seriamente abbia preso l'emergenza coronavirus. Una conferma? La promessa lasciata in sospeso nell'ultima storia: "To be continued".