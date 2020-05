La Juventus è tornata a lavoro oggi al JTC. Ripresa degli allenamenti individuali e a scaglioni per evitare contatti diretti come da decreto legge. Sono molti i bianconeri che sono tornati in campo, dopo aver svolto ieri le visite mediche di rito. Tra questi calciatori anche Leonardo, grato e carico di aver riassaporato il campo. Il difensore ha scritto un post su Instagram: "Un nuovo inizio, un passo in avanti, una vecchia amica ritrovata. Piccole cose che ci lasciano guardare al futuro con positività".