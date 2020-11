1









Leonardo Bonucci è uno dei leader principali della Nazionale azzurra, e quando non gioca perché riposa in panchina si fa comunque sentire per incitare i compagni. Ieri sera contro l'Estonia non l'ha fatto solo col compagno di club Federico Bernardeschi, ma anche col difensore dell'Inter, che ieri nell'Italia ha esordito in nazionale prendendo il suo posto di "regista della difesa", Alessandro Bastoni. Ed ecco cos'ha detto Bastoni nel post-partita: "Non abbiamo preso gol, sono soddisfatto. Sentivo parlare Bonucci, per me è un grande piacere. Lo ammiro tanto, cerco di apprendere il massimo da tutti. Io sono molto soddisfatto, mi sento di essere cresciuto tanto con Conte. Mi sta dando fiducia".