Leader e capitanoche in questa stagione si è messo la fascia al braccio dopo l'infortunio di Chiellini. Leo ha dovuto guidare la difesa e fare da chioccia a Matthijs De Ligt, il giovane difensore olandese lanciato subito da titolare alla sua prima stagione in bianconero dopo la rottura del crociato di Chiellini. Punto di riferimento nello spogliatoio, Bonucci è stato uno dei tre giocatori a fare da tramite tra società e squadra per mediare sul taglio degli stipendi. Nel video qui sotto le migliori giocate di Bonucci in questa stagione.