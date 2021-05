Ma non avevano fatto i conti con l’orgoglio di questo gruppo, con le mentalità di questa squadra, con il motto di questa società.È vero, questa stagione è stata altalenante, grandi prestazioni e poi altre meno belle, punti persi per strada e che di solito non perdevamo.Alla fine della stagione però rimane quello che si ottiene. Sul campo.Due trofei vinti da Squadra.E invece FINO ALLA FINE ci abbiamo creduto e lo abbiamo ottenuto e alla fine abbiamo esultato noi. Consapevoli di quanto sia stato difficile anche per i nostri tifosi un anno così. Ci siete mancati.Ci ritroveremo l’anno prossimo a casa Nostra.Allo Juventus Stadium e in Champions.E anche se non abbiamo ottenuto i grandi obiettivi, abbiamo avuto modo di festeggiare trofei e successi comunque importanti e di valore.Un messaggio piuttosto eloquente quello postato da Leonardo Bonucci sui propri profili social.