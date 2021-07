Finito l'Europeo, è tempo di bilanci per l'Italia campione della competizione. La coppa è tornata a Roma tra entusiasmo e lacrime di gioia, i giocatori hanno creato un gurppo unito e affiatato lasciando fuori tutti gli altri pensieri: focus centrato sulla Nazionale di Mancini che ha fatto vivere un mese da sogno a tutti gli italiani. Nelle pagelle del Corriere dello Sport solo voti alti per gli juventini, da Chiellini a Bernardeschi, ecco come sono andati:- Gigantesco, commovente e intramontabile. Tra pochi giorni compirà 37 anni. Capitano e alfiere azzurro nella migliore tradizione del calcio italiano e nel solco dei suoi più grandi predecessori: da Facchetti a Paolo Maldini, passando per Gentile e Fabio Cannavaro. Il manuale del difensore centrale. Usa lo strapotere fisico con lealtà, giocando d’anticipo e d’astuzia, cancellando le leggi di gravità e la carta anagrafica. Ha soffocato Lukaku prima di ripetersi con Kane. Trascinante in campo, un esempio di leadership solare nello spogliatoio. Standing ovation per Re Giorgio.- Sette presenze, il gol pesantissimo di Wembley per riacciuffare l’Inghilterra e prendersi la Coppa. Nell’intero torneo appena 2 falli commessi, 43 colpi di testa, 47 lanci, 29 palloni recuperati. Regista arretrato, non ha sbagliato un passaggio, determinante anche esercitando il vero mestiere di difensore. E’ capitato solo una volta (Morata per l’1-1 della Spagna) che un attaccante si presentasse solo davanti alla porta. Chiusure, senso del gioco. Con una differenza:- Lo scatto di personalità e di prepotenza fisica, la capacità di scavare la differenza con la Juve e ora con l’Italia, si è realizzato chiudendo l’anno della sua consacrazione a Wembley.. Berardi gli aveva sfilato il posto. Se l’è ripreso di cattiveria, lottando su ogni pallone. Ha messo la firma anche in semifinale segnando alla Spagna. «Un gol come quelli di mio padre Enrico». Ex Samp, portato alla Lazio da Mancini. Un altro segno del destino. Ci voleva un Chiesa al centro del villaggio.- Per il modo in cui aveva giocato e lavorato nei tre anni di gestione Mancini, doveva essere il suo Europeo. Lo juventino, invece, ha conservato il posto in extremis nella lista dei convocati ed è scivolato al ruolo di quarto esterno dietro Insigne, Chiesa e Berardi.. La Nazionale si è giovata del suo piede sinistro caldissimo. Mancini lo ha inserito con Spagna e Inghilterra e l’altro Federico lo ha ripagato centrando il bersaglio su rigore".