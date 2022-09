Leonardotorna a parlare dopo l'incredibile pareggio di ieri sera della Juventus, all'Allianz Stadium contro la Salernitana. Il capitano, autore della rete del 2-2 finale, ha chiamato a raccolta i tifosi bianconeri,"Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l’aiuto di tutti", il messaggio di Bonucci. Che punta a guardare avanti e cioè alla partita con il Benfica: si torna subito in campo mercoledì, e servirà una prestazione di livello assoluto.