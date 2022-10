Un grande traguardo per Leonardo. Il capitano bianconero, sceso in campo negli ultimi minuti di Lecce-Juventus, ha collezionato 423 presenze in Serie A. Così, Leonardo ha raggiunto Amedeo Amadei al posto numero 45 tra i giocatori con più partite nel nostro campionato. Per Bonucci, il traguardo di Gigi Buffon, quota 657, è naturalmente molto distante. Nel mirino ora ci sono Janich (Atalanta, Lazio e Bologna) e Giacomo Mari, passato anche dai bianconeri. Soprattutto, al posto numero 42 c'è Giorgio Chiellini, a quota 430.