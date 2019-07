di Cristiano Corbo

L'andata, poi il ritorno, infine la decisione: Leo Bonucci non vuole andar via dalla Juve. E qui si tratta di certezze. La scelta di vita direzione Milano è durata appena un anno: troppo forte il richiamo di casa, anche se a pesare è stata soprattutto la serenità della sua famiglia. A Torino praticamente da una vita, una vita tutta bianconera. Che non ha possibilità di cambiare colori. DE LIGT E SIRENE - L'arrivo di Matthijs de Ligt alla Juve ha aperto uno scenario rimasto sempre nel giro delle ipotesi, nel circolo delle fantasie. Che poi è pure vero: con un giocatore del genere, il maggior indiziato verso la panchina resta proprio Leonardo. Testardo e geloso del suo ruolo in questa squadra, però pure maturo per capire quanto ci sia bisogno di lui. Specialmente in un'annata che si preannuncia chiave, forse più delle precedenti. L'infortunio di Cheillini e il modus operandi di Sarri gli hanno chiarito gli ultimi dubbi, balzati nuovamente nel suo frullatore di pensieri dopo i primi tentativi di Psg, Manchester City e United. Niente da fare. Il focus è tutto sulla Juventus, come dimostra pure l'ultimo post su Instagram. Sarà fulcro e chioccia, in uno scenario che per la prima volta non lo vede come intoccabile dell'undici bianconero. Ma che lo vede fondamentale nelle rotazioni e nelle gerarchie di uno spogliatoio che dovrà gestire con l'esempio e con l'aiuto dei suoi compagni Buffon e Chiellini.