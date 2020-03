i ha raccontato il piacere di poter scendere in cortile, come da bambini, e giocare con suo figlio: "L'Sarà appuntamento fisso, poi buttiamo nel mezzo anche il fratello piccolo, finché la mamma non chiama per salire".- "Prendi una porzione di muro, una volta le cartelle o le lattine, e devi colpire con un tocco la parte di muro delimitata. Chi sbaglia, viene eliminato. Si continua finché non c'è un vincitore. Il bello? Dovevi essere bastardo, dovevi prendere l'esterno, lo spigoletto...".