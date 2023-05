Leonardosi è raccontato ai canali ufficiali del club per analizzare da vicino tutti i momenti più significativi che lo hanno portato a raggiungere le 500 presenze con la maglia della Juve.Questo il pensiero sulle finali di Champions: "Abbiamo iniziato a giocare a calcio per vivere quelle partite li. Abbiamo incontrato il Barcellona più forte di tutta la storia, contro il Real invece avevamo sottovalutato delle cose. Tutti ci davano per favoriti ma contro il Real non sei mai favorito, poi quando subisci un gol come quello di Casemiro ti spezza le gambe. Io ricordo nei giorni precedenti che a colazione Gigi si metteva a fare le uscite basse sulla moquette della sala da pranzo. Prima di quelle gare ti senti un leone in gabbia che non vede l'ora di giocare quella partita".