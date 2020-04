2









“È ora di pranzo e io ho fame”. Leonardo Bonucci ha postato su Instagram una foto di lui da piccolo, seduto sul seggiolone mentre mangia, con una didascalia eloquente visto l’orario di pubblicazione. Un bel tuffo nel passato, per un giocatore che domani compie 33 anni. Nonostante l’età, Bonucci ha fame, non solo perché è l’ora di mangiare, ma fame di vittorie e di trofei con la sua Juventus, come testimonia la sua frequenza di allenamenti giornalmente pubblicata sul suo profilo social. Se il calcio ripartirà, troverà poi al suo fianco un fido compagno di battaglie come Giorgio Chiellini.