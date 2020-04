C'è una BBBC che sta facendo la differenza anche fuori dal campo. Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini: dietro i nomi dei quattro giocatori ci sono sacrifici e fatica di chi sta combattendo tutti i giorni contro il virus. Un muro per respingerlo, proprio come quando i difensori della Juve respingono gli attaccanti avversari. Bonucci ha ricevuto questa foto e l'ha pubblicata su Instagram con un messaggio toccante: "Oggi ho ricevuto questa foto. Sotto quelle tute, sotto quei nomi scritti che tanti di voi conoscono, riconoscono e tifano o meno ci sono in ordine Marco, Marta, Elena e Donato. Sono loro e tutti quelli come loro che oggi vorrei conoscere, riconoscere e tifare. A parti invertite i nostri “Grazie” non saranno mai abbastanza".