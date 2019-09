di Mattia Pintus

Leonardo Bonucci sente il peso delle responsabilità. Sempre, in genere, ma ancor più quando in campo manca Giorgio Chiellini, capitano de facto della squadra. Sarà l'esperienza, saranno gli i tanti anni in bianconero, ma in certe occasioni Bonucci fa persino scordare di quella parentesi milanista che gli è stata perdonata in tempo record. Insomma, l'espressione di Bonucci che si presenta davanti alle tv a fine gara contro l'Atletico, dopo un pareggio buono sulla carta ma che di fatto rappresenta anche una grande occasione sprecata, è quanto di meglio possa servire per ripartire.



FACCIA BASSA - "​Ci vuole più attenzione da parte di tutti, perché una squadra come la nostra non può concedere tanti gol su palla inattiva. Sono palle decisive per il match, è già successo con il Napoli e abbiamo vinto, questa volta no" ha detto Bonucci, quasi a voler puntualizzare che con la sorte non si può scherzare. Soprattutto, bisogna evitare di flirtarci troppo, visto che dove ti da, può anche togliere. E la Juventus probabilmente più di ogni altra squadra, almeno in Italia, ha dato dimostrazione di voler giocare a rischio zero, ovvero senza mai lasciare intentate situazioni che possano decidere il risultato. Ora si è aperto un nuovo ciclo tecnico, ma le abitudini mentali devono restare le stesse.



PANNI SPORCHI - Il gol del pareggio dell'Atletico ha portato qualche tensione in campo, ma ancora Bonucci è intervenuto per riportare la calma. "Dopo, ne parliamo dopo" ha fatto capire il centrale bianconero, che, come ha ribadito poi nel post-partita, certe situazioni sul rettangolo verde non devono verificarsi. "I panni sporchi si lavano in casa" ha quindi detto Bonucci, con la stessa voce quasi strascicata con cui ha commentato il risultato. Però, dietro il malumore di una partita finita male, si nasconde il leader che ha saputo rimettere ordine con i compagni per evitare che quel punto preso a Madrid diventasse uno zero in classifica. Un trascinatore quindi, non proprio silenzioso, che vuole sempre dimostrare come qualità e testa debbano sempre andare di pari passo per ottenere ogni volta un risultato migliore.