A Juventus TV, ecco Leonardo Bonucci in esclusiva: le sue parole rilasciate al canale ufficiale del club.



SENSAZIONI - "Sto bene, è iniziato un nuovo anno con entusiasmo e nuove sfide, è stata una settimana intensa, ma la cosa bella e importante è che abbiamo fatto tutto con la palla. Entriamo nelle idee del mister. Ci vuole applicazione e testa, ma la strada è quella giusta".



SARRI - "Tanto lavoro con la palla, intensità sicuramente e poche pause per andare a bere. Vuole tutti subito pronti all'esercizio successivo. Concentrazione molto alta, così come l'intensità. Cosa mi ha colpito? Le idee, sicuramente. Quando le vedi da fuori, capisci una cosa. Da dentro capisci l'intelligenza di un giocatore che ha portato idee nuove".



SECONDA PELLE - "La Juve è casa mia, sono tornato dopo il Milan perché so cosa posso dare e perché mi sento nel posto giusto. Ogni anno c'è da dimostrare, da migliorarsi. Questo sarà un altro anno in cui miglioreremo tutti".



OBIETTIVO - "Il mio obiettivo è quello di centrare tutti gli obiettivi, come sempre e come quando si parte con questa maglia. Voglio tornare a essere quello che ero due anni fa, potevo fare meglio nelle ultime due stagioni. L'obiettivo è tornare agli standard a cui ho abituato i miei tifosi".



BUFFON - "Il ritorno? Grande rientro sul campo e fuori dal campo. Nello spogliatoio Gigi è una persona presente e importante, darà una mano a capire cosa significa Juventus, ai nuovi e a chi già c'era. E' l'esempio da seguire con questa maglia".



DE LIGT - "Matthijs è il giovane migliore al mondo, serve a lui questo passaggio per crescere. Da parte nostra c'è stato un benvenuto caloroso. Con Merih e Daniele abbiamo giovani importanti dietro, ci permetteranno di fare una stagione ad alto livello per essere competitivi ovunque".



IN ASIA - "La prima cosa è tornare a casa sani e salvi (ride, ndr). Sarà una tournée intensa per gli spostamenti, poi si giocano partite importanti come Tottenham e Inter. Non piace a noi lasciare le cose per strade. Si vedranno le prime idee del mister e servirà a noi per crescere".



LA STAGIONE - "La Juve non si può guardare dietro. Siamo migliorati dove magari avevamo qualche lacuna, adesso abbiamo alternative in ogni ruolo. Adesso bisognerà far parlare il campo. Come sempre, è il giudice supremo. Seguire le idee del mister e mettere tutto in campo. Sarà una stagione combattuta, soprattutto in Italia: l'Inter ha preso uno dei migliori allenatori, darà loro un'anima. Il Napoli cresce e bisognerà combattere con loro e contro noi stessi per migliorarci. In Europa hanno fatto come noi, sono migliorati. Tanta voglia d'iniziare? Sì, non vedo l'ora".