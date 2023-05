Una notte magica, una serata indimenticabile. Una partita per la storia. Leonardoè pronto a tornare in campo, a farlo con la passione di sempre. E per un traguardo importante: sarà la gara numero 500 con la maglia della Juventus, quella sfuggita a Bergamo e potenzialmente da prendere questa sera, contro il Siviglia.Come racconta Gazzetta, decisivo l'infortunio di Gleison Bremer, risentimento muscolare. "Niente di che", dice Allegri. Che rilancia Leo, verso i 500 gettoni bianconeri. Ecco: il fatto che Bonucci lo raggiunga in Europa League è singolare. Fu proprio nei preliminari di questa competizione che l’attuale difensore bianconero debuttò nelle competizioni internazionali. Era il 29 luglio 2010, Shamrock Rovers-Juve 0-2. Quella fu anche la prima gara di Leo con la maglia della Juventus. Da Europa League a Europa League, con in mezzo tante battaglie, 18 trofei in bianconero e due finali di Champions perse.