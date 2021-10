Le parole diin conferenza stampa:MIGLIORAMENTO – "Nel far fatica, nella voglia di sacrificarsi per il compagno, di non subire, di riproporre l’azione, di riaggredire dopo aver perso palla. Sono tutte piccole cose che sommate poi fanno la differenza". SACRIFICIO – "C’è da parte di tutti spirito di sacrificio e voglia di non subire. Quando vedi il tuo attaccante, Morata, Kean e Chiesa, che è a 10 metri dalla tua area quando stai difendendo vuol dire che c’è la mentalità giusta da parte della squadra nel non subire. Noi difensori facciamo il nostro, ma senza la squadra facciamo ben poco".