E' ritornato l'entusiasmo di un tempo in casa Juve, che ora con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria può sperare in qualcosa in più di un semplice quarto posto. Uno degli obiettivi che ogni anno è quasi imperativo per il DNA della Juve è senza ombra di dubbio la Coppa Italia, ecco perche vige massima concentrazione in vista del match di giovedi sera contro il Sassuolo. A dare manforte a questa tesi è stato anche il veterano Leonardo Bonucci che, sui social ha postato un messaggio motivazionale. Prima la foto che lo ritrae durante la sessione di allenamento odierna, poi la seguente citazione: 'Concentrati sulla Coppa Italia'. I tifosi juventini si augurano di poter assistere ad un'altra grande prestazione come quella vista contro gli scaligeri.