Il difensore della Juve Leonardo Bonucci, è stato ospite della trasmissione 'Muschio Selvaggio', diretta e condotta da Fedez, insieme al suo compagno di sempre Giorgio Chiellini. I due hanno svelato curiosi e simpatici retrsocena legati alla loro carriera e a tutto quel che riguarda l'ambiente bianconero. Abbiamo raccolto le parole del centrale viterbese.



SULL'ALLENAMENTO - 'Facciamo abbastanza. Dalla sala pesi, alla piscina, la crioterapia, per fare tutto impieghiamo circa 4 o 5 ore al giorno. Un ora e mezza al giorno la svolgiamo in campo, poi facciamo la preparazione ed infine il post allenamento. Quando ero giovane pesavo circa 10 kg in meno rispetto ad ora, ho messo più massa muscolare'.



DIVARIO CON IL CALCIO INGLESE - 'Il loro è un calcio molto piu tecnico e ce ne siamo accorti qualche settimana fa a Stamford Bridge contro il Chelsea. Devi saperti adattare velocemente quando passi dal campionato italiano alla Champions League, con le squadre inglesi soprattutto i ritmi cambiano tantissimo'.



SULL'EUROPEO - 'Siamo abituati a ricevere critiche anche dopo aver vinto un Europeo. Per noi è un ulteriore stimolo sapere che quelli che prima erano con te, ora sono contro di te. Dopo neanche un mese ritorna tutto alla normalità.