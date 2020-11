di Nicolò Vallone

Tanto si è detto e discusso delle competenze da allenatore del neofita Andrea Pirlo, e delle sue scelte tattiche coraggiose. La tesi con cui si è diplomato a Coverciano è stata letta e vivisezionata. Ma sul campo? Non vogliamo in questa sede presentare un'analisi completa del "gioco di Pirlo", ma focalizzarci su un aspetto specifico per dimostrare quanto, almeno nelle intenzioni, siamo davvero di fronte a un tecnico preparato sulla teoria e sull'evoluzione del calcio contemporaneo.



SCELTA 'STRANA' - Leonardo Bonucci è un regista difensivo. È la sua caratteristica più nota e apprezzata, a fronte di qualche sbavatura di troppo nella pura marcatura. Negli schieramenti con difesa a 3, quindi, è sempre stato posizionato al centro. Normale, no? Il regista è colui che sta in mezzo, da sempre. Eppure, in questo inizio di stagione l'abbiamo visto più di una volta spostato sul centro-destra, qualcosa di molto inusuale.



PRINCIPI MODERNI - Nel calcio di oggi, che restringe fino allo spasimo gli spazi sul terreno di gioco, hanno assunto un'importanza fondamentale gli half-spaces, i "semispazi". In soldoni, il centrodestra e il centrosinistra: "terre di mezzo" nel quale si possono trovare varchi tra le maglie serrate a difendere il centro e le fasce. Saperli sfruttare al meglio può essere un'ottima chiave per superare gli schieramenti avversari. Non è un caso che negli ultimi anni abbiamo visto sempre più squadre posizionare a centrocampo un "equilibratore" o un mediano-diga in posizione centrale, e affidare le operazioni da "regista" alle mezzali (Xavi non giocava al centro nel Barça, dove invece agiva Busquets; nel Real Madrid la chiave dei primi successi di Zidane fu Casemiro centrale, mentre Modric fa la mezzala). APPLICAZIONE CONCRETA - Ecco, Pirlo ha applicato questo principio e lo ha applicato alla fase di impostazione bassa della sua Juve: in mezzo ci va il "rude" Chiellini, mentre Bonucci occupa un semispazio, agendo nel centrodestra. E come si è sbloccata ieri la partita col Ferencvaros? Verticalizzazione di Leo per Cuadrado lungo il... semi-corridoio di sua competenza!



PRECISAZIONE DOVEROSA - Certo, il calcio non dev'essere solo schemi e teoria, ma pratica, tecnica e soprattutto uomini. Ma con questa osservazione vogliamo solo far notare come effettivamente, almeno in astratto, Pirlo sia davvero un mister aggiornato su alcuni dei dettami tattici più innovativi. Poi, tra piazzare Bonucci nel semispazio anziché al centro e diventare un grande allenatore ne passerà di acqua sotto i ponti bianconeri.