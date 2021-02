ha parlato così a Sky Sport sulla lite tra Agnelli e Conte: "C'è poco da aggiungere, le immagini hanno parlato chiaro. Quello che è successo è brutto, ma non sta a me giudicare il perché sia successo e se dovesse esser fatto o meno. Noi dobbiamo essere sempre da esempio, ma a volte diventa difficile in certe situazione. Quando si scende in campo non ci si sofferma a pensare alla situazione ambientale.. E capitano episodi come quelli che sono successi in questo recente passato, amplificati anche dal fatto che lo stadio è vuoto e che i microfoni sono lì puntati a bordo campo a prendere anche uno starnuto di un giocatore. Bisognerebbe cercare di enfatizzare meno quello che succede, perché sfido chiunque a non avere momenti di tensione in campo lavorativo, che poi possono sfociare in una discussione o in una litigata. Che sia un campo da calcio, un ufficio o qualsiasi altro luogo. Siamo d'esempio e dobbiamo cercare di esserlo sempre, ma è ovvio che a volte ci sono situazione che possono sfuggire.. Noi cerchiamo di stare più attenti, ma in uno sport dove c'è adrenalina e la posta in palio è tanta non è niente di nuovo, può succedere di incappare in certe situazioni così spiacevoli".