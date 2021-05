Due parole, pregne di significato. E soprattutto due colori: il bianco e il nero, che giganteggiano pure nell'immagine pubblicata dasui suoi social. "Bentornato Mister". E l'emoji del muscolo, a indicare forza. Il centrale bianconero anche ieri, dal ritiro della Nazionale, ha commentato il ritorno di Allegri a Torino: "Ora pensiamo a ciò che verrà, mister Allegri ci darà una grossa mano per l'esperienza e la gestione del gruppo. Non vedo l'ora di ricominciare, non è stato bello vivere quest'anno vedendo gli altri vincere lo scudetto".