Siamo di fatto entrati nella settimana che porta alla prima delle due sfide di Champions della Juve e sul cammino dei bianconeri ci saranno gli spagnoli del Villarreal. Si tratterà del primo scontro assoluto tra le due squadre che, mai si erano sfidate in questa competizione negli anni precedenti. Allegri dovrà fare i conti con i numerosi infortuni ma potrà contare sul rientro in squadra di Luca Pellegrini e di Leonardo Bonucci, con quest'ultimo che intanto scalpita e sceglie la via dei social per incitare la squadra. Il difensore viterbese ha infatti postato una foto, accompagnata dalla seguente citazione: 'Aspettando un'altra serata di Champions'.