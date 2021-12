"Tre punti,Il miglior modo di chiudere il girone di andata! Ora recuperiamo le energie". Questo, il commento di Leonardoattraverso la sua pagina Instagram. Ieri Leo è stato pizzicato in un momento curioso della partita. Come raccontato dai cronisti di DAZN, il difensore bianconero ha chiesto alla panchina un piccolo "rifornimento" per un calo di zuccheri, dovuto al forte dispendio di energie richiesto dalla gara.