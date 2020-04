Leonardo Bonucci continua la sua quarantena in famiglia, all’insegna dell’allenamento, come tutti i giocatori della Juve. Il difensore bianconero ha pubblicato poco fa un video che lo ritrae impegnato in una dura seduta di braccia e gambe. Il centrale non si sta risparmiando, per provare ad essere pronto a scendere in campo non appena il governo darà il via libera alla ripresa degli allenamenti. La didascalia che accompagna il video è sintetica ma chiara: “Work hard, play hard”.