Esordio per Leonardo Bonucci nella sua nuova avventura, l'ultima della carriera dopo aver annunciato il ritiro. L'ex difensore della Juve, che si era trasferito pochi mesi fa all'Union Berlino, ha lasciato la Germania per andare in Turchia, al Fenerbahce. Bonucci è subito sceso in campo pochi giorno dopo il trasferimento. E' entrato infatti al 38esimo minuto della sfida contro il Gazantiep. Esordio positivo vista la vittoria della sua squadra per 1-0.