Leonardo Bonucci è approdato in Germania, dove affronterà la nuova avventura con l'Union Berlino. L'ormai ex giocatore della Juve però tornerà presto in Italia visto che la sua prossima squadra è stata sorteggiata contro il Napoli nel girone di Champions League. Sarà un match particolare per Leo, lì dove non è mai stato troppo "amato".