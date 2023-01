Leonardo, attraverso i suoi social, ha voluto esprimere così il suo cordoglio per l'addio a Vialli.G randeI ntelligenteA mabileN obileL eaderU mileC arismaticoA micoSei stato un esempio per tutti Noi.In un momento di così forte dolore penso a Te, alle tue parole in ogni raduno, alla tua forza, alla voglia di essere con Noi sempre anche a discapito della tua salute.Un Uomo con dei valori importanti e che dovrà vivere dentro ognuno di Noi perché i grandi uomini come Te meritano di essere ricordati per sempre