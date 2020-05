“Keeping distance”. Mantenendo le distanze. A fine allenamento alla Continassa, Leonardo Bonucci ha postato una foto su Instagram insieme a parte della squadra, tutti a braccia aperte, distanti uno dall’altro. Stiamo tornando ad una semi-normalità, nella vita e nelle nostre abitudini, i numeri dei contagi migliorano ma non va sottovalutato un nemico subdolo come il coronavirus, che ha messo in ginocchio il mondo intero. Anche il calcio italiano sta per tornare, e Bonucci ha voluto ricordare a tutti il modo in cui bisogna comportarsi, per far sì che la pandemia non riprenda il sopravvento. Un’immagina forte ed esemplificativa.