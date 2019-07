Un volo e le parole. La Juve, durante il viaggio di ieri per Singapore, ha raccontato il proprio momento attraverso il volto e le risposte di Leonardoai canali ufficiali del club. Tanti, tantissimi, gli argomenti trattati dal difensore centrale bianconero. Che è tornato pure sul rientro dialla casa base: "Il ritorno di Buffon? Grande rientro sul campo e fuori dal campo. Nello spogliatoio Gigi è una persona presente e importante, darà una mano a capire cosa significa Juventus, ai nuovi e a chi già c'era. E' l'esempio da seguire con questa maglia". Insomma, per i giovani e per i senatori: il portiere è tornato per raccontare tutta la sua juventinità.