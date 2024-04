Bonucci, dallo scontro con la Juve al rigore sbagliato: stagione da dimenticare

Juventus-Bonucci, lo scontro in estate

L'avventura in Germania



Bonucci alla Roma, perché è saltato il trasferimento



Il finale in Turchia

Addio alla nazionale

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

dopo che il club aveva scelto di metterlo fuori rosa e di fatto si è conclusa ieri sera a Istanbul, quando sbagliando il calcio di rigore ha decretato l'eliminazione del Fenerbahce ai quarti di Europa League. Nel mezzo,e in generale un anno "drammatico", almeno dal punto di vista sportivo.Il Fenerbahce si era conquistato i calci di rigore vincendo 3-2 contro l'Olympiacos, dopo che all'andata erano stati i greci ad avere la meglio. E Bonucci, in panchina per tutta la partita, è entrato nel finale dei supplementari proprio per calciare uno dei rigori, da specialista qual è visti i precedenti con la Juventus e con l'Italia. Risultato?Qualche indizio, su come sarebbe potuta andare la stagione di Bonucci, c'era stato in estate, visto ciò che è successo con la Juve.settembre, dopo il trasferimento all'Union Berlino, Bonucci fece causa alla Juventus per danno d'immagine e il trattamento ricevuto dal club bianconero. Il contenzioso legale durò però poco tempo, visto che successivamente, l'ex capitano della Juve tornò sui propri passi rinunciando alla causa.L'avventura in Germania, con l'obiettivo di conquistare la convocazione per l'europeo, non è andata come sperato. Tanto che già a gennaio, le strade tra Bonucci e l'Union Berlino si sono separate. Oltre al pessimo rendimento della squadra, con anche il cambio di allenatore in corsa e le voci su un rapporto non idilliaco tra Leonardo e l'ex tecnico, Urs Fischer, anche a livello individuale, il giocatore ha faticato moltissimo, trovando poco spazio.Una svolta ci sarebbe potuta essere a fine dicembre, quando ormai l'avventura di Bonucci in Germania era già ai titoli di coda. Il difensore infatti sembrava ad un passo dal ritorno in Italia, destinazione Roma, dove José Mourinho lo aveva chiamato.a tifoseria giallorossa infatti prese posizione contro l'arrivo di Bonucci, con tanto di striscione. "Quando tu fai qualcosa che piace molto ai tifosi alimenti quella passione, quando fai il contrario secondo me non si deve fare e più di questo non posso dire", dichiarò in quei giorni Mourinho.Bonucci si è dovuto quindi "accontentare" del Fenerbahce. Una scelta che però non ha cambiato in meglio l'orribile stagione calcistica, anzi.l minutaggio è emblematico, Sommando le due competizioni, solo 168 minuti. A tutto ciò, adesso si è aggiunto il rigore che è costata l'eliminazione al Fenerbache.che era il vero grande obiettivo del giocatore ad inizio anno. Troppe poche partite, troppi problemi per poter sperare in una chiamata, che infatti non è mai arrivata in tutta la stagione. A giugno scadrà il contratto con il club turco e poi? "Questa dovrebbe essere la mia stagione finale per chiudere la mia carriera. Speriamo di finirla mettendo la maglia dell'Italia all'Europeo", aveva detto qualche mese fa. Non è andata così, non andrà cosi.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!