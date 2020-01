'Dai, dai, dai!'. La Juve scende in campo, ancora una volta capitanata da Leonardo Bonucci. Il difensore della Juve, all'Olimpico con la fascia al braccio, è pronto a guidare i suoi compagni verso una partita importante e per certi versi già decisivi. Dal profilo social dei bianconeri, ecco pubblicato un video in cui si vede tutto quello che è ed è sempre stato Leo: un grande leader, e uno sprone continuo per il gruppo allenato da Maurizio Sarri. 'Dai, dai, dai!'. Tutti insieme, fuori dal tunnel dell'Olimpico. C'è Roma-Juve.