Leonardoe il sorriso - sempre presente - in questi primi giorni di allenamento alla Continassa. Anche oggi, il centrale bianconero è stato protagonista dell'allenamento a porte aperte organizzato dalla Juventus, dov'è apparso già in palla e con poca ruggine da smaltire post Europei. "Sorridere al lavoro", ha scritto Leo in inglese sul suo account personale. Dove ha ricevuto anche la risposta di tanti tifosi e di uno in particolare: Patrice Evra. "Lo so che ti manca tanto il faraone della Piramide", la battuta di 'zio Pat'.