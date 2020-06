1









Dalla difesa all'attacco, in mezzo un centrocampista di tutto rispetto. Da una parte c'è Leonardo Bonucci, centrale della Juventus, e dall'altra Zlatan Ibrahimovic, passato bianconero e presente al Milan. A unirli, un amico in comune decisamente speciale: si tratta di Marco Verratti, mediano del Psg e obiettivo di mercato (neanche a dirlo) dei bianconeri. Insieme, i tre, hanno deciso di... 'masticare'.



L'OBIETTIVO - Sì, avete capito bene. Con i tre tenori, presenti anche Romagnoli, Perin, Abate, Ambrosini, Bertolacci e Sirigu. Hanno investito tutti nello stesso progetto: un integratore alimentare formato chewing-gum che serve ad aumentare la concentrazione e l'energia. Come racconta Gazzetta, il nome è 'Mind the Gup': creata nel 2015, oggi ha ottenuto altri 3 milioni di euro di investimento. "In meno di 5 anni, sono 6 milioni i “Mind the gum” venduti: un successo che ha catturato l’attenzione di Ibra che, dopo averlo provato, a fine 2019 è diventato socio dell’azienda".