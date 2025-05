Bonucci a Sky: 'Il sogno è quello di tornare alla Juventus, sono sempre stato juventino'

Getty Images



Le parole di Bonucci a Sky

Presente all'Autodromo di Imola, dove domani si disputerà il Gran Premio di Formula 1,è stato intercettato dai microfoni di Sky. Nel corso dell'intervista, l'ex difensore ha parlato anche del suo futuro e delle indiscrezioni riguardanti un suo possibile ritorno alla“L’idea è quella di iniziare ad allenare il prima possibile, sto studiando. L’idea è quella di allenare un grande club, ma si passa da step per step. Le responsabilità saranno ovviamente diverse rispetto a quando ero giocatore”.

“Ritorno alla Juventus? L’obiettivo è quello di procedere step by step, un giorno il sogno sarebbe quello di allenare la Juventus o la Nazionale. Si punta sempre al massimo no? Tutti lo sanno: sono sempre stato juventino e per me quella è la massima aspirazione".