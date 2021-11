Si salva solo, tutto il resto è una sfilza di insufficienze. E non potrebbe essere altrimenti per l'Italia di Mancini nelle sue 'forme juventine'. In campo i quattro convocati:è stato "frizzante", ma non ha certamente dato un contributo continuo all'interno della partita.ha "girato a vuoto" e prende addirittura un 4.5 in poco più di venti minuti in campo. Anchefa fatica: semplicemente, "non punge".è l'unico giocatore ad avere la sufficienza e a salire sul trono dei migliori: il centrale è "prezioso nell'impostare l'azione dalla retroguardia, salva sulal linea una rete fatta". Soprattutto, ci mette la faccia nel post. Nel giorno delle 114 presenze in Nazionale: raggiunge Chiellini al sesto posto tra i più presenti di sempre.