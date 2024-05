Bonucci si ritira, il messaggio di Buffon

Gianluigi Buffon ha pubblicato sui social un messaggio rivolto a Leonardo Bonucci dopo che quest'ultimo ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. I due hanno giocato tanti anni insieme con la Juventus e con l'Italia, creando un legame oltre al calcio."Come è successo a Barza, a me ed infine al Chiellone, il tuo ritiro riaccende una malinconia nell’animo, che ci rende orgogliosi per ciò che siamo stati, ma allo stesso tempo ci lascia immobili di fronte al tempo che scorre via. Tuttavia, è proprio in quel passato che troviamo le emozioni e i sentimenti di una strada percorsa insieme fianco a fianco, dove il comune denominatore era la fiducia reciproca. Ognuno di noi si fidava dell’altro e dentro quella fiducia abbiamo costruito una parte importante della nostra storia calcistica. Grande Leo, compagno di tante battaglie, con la stessa fiducia, ora so che guarderai al futuro con la tua solita determinazione."