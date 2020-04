Leonardoè tra i giocatori della Juventus più attivi sui social, testimoniando praticamente ogni giorno come passa il tempo in quarantena. Con moglie e figli, senz'altro, ma anche allenandosi, come ha fatto vedere oggi con un video postato su Instagram. Il difensore bianconero si allena senza tregua per arrivare pronto alla preparazione con la Juventus.