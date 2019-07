. Con qualche giorno d'anticipo il centrale bianconero ha cominciato la preparazione, allenandosi duramente prima dell'inizio della stagione, fissato in quel di Torino per il 10 luglio. Ma sarà Torino o sarà Parigi? La domanda è legittima e viene fatta anche dai tifosi bianconeri sotto l'ultimo video postato dal difensore. Juve o Psg, dove giocherà Bonucci? I francesi ci provano, ma il numero 19 ha - per il momento - chiuso le porte all'addio, con la Juve che non forza l'uscita ma che ascolterà le offerte.