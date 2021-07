Vacanza sì, ma con la testa sempre proiettata alla Juventus. Ultimi giorni di relax pere Giorgio Chiellini, che stanno trascorrendo insieme i giorni di ferie dopo la vittoria dell'Europeo, in attesa di rientrare a Torino lunedì 2 agosto. Intanto, Bonucci non conosce sosta e pochi minuti fa su Instagram ha pubblicato un video mentre si allena con una pressa: "Non saltare mai la sessione di gambe" ha scritto nella didascalia.